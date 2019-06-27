Ученые: инфекции мочевыводящих путей повышают риски развития ишемического инсульта

ТАСС, 27 июня. Заболевания мочевыводящих путей в сравнении с другими инфекциями в три раза повышают риски развития ишемического инсульта в течение 30 дней после заражения. Об этом говорится в статье ученых США, опубликованной в четверг в журнале Американской кардиологической ассоциации Stroke, сообщает портал EurekAlert.

В опубликованной работе приводятся результаты изучения связи широкого спектра инфекций с ишемическим и двумя другими типами инсульта, один из которых вызван разрывом сосудов в головном мозге, другой является следствием субарахноидального кровоизлияния (скопление крови во внутричерепном подоболочечном пространстве, которое может стать следствием разрыва артериальной аневризмы или травмы головы).

"По данным нового исследования, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации Stroke, некоторые инфекции были идентифицированы как возможные триггеры инсульта, причем инфекции мочевыводящих путей демонстрируют наиболее сильную связь с ишемическим инсультом", - говорится в статье EurekAlert о научной работе, которую провели исследователи Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке (США) под руководством доцента Мандипа Дхамуна.

Ученые рассмотрели данные о посещениях пациентами стационаров и отделений экстренной помощи больниц штата Нью-Йорк США с 2006 по 2013 годы. Они сопоставляли данные о трех рассматриваемых типах инсульта и инфекциях, среди которых были заболевания мочевыводящих путей, брюшной полости, дыхательных путей, кожи и другие. Анализировалось наличие тех или иных инфекций в период от 7 дней до 4 месяцев до возникновения инсульта.

"Исследователи обнаружили, что каждый тип инфекции был связан с повышенной вероятностью возникновения ишемического инсульта. Самая сильная связь была замечена с инфекциями мочевыводящих путей, которая более чем в три раза [по сравнению с другими инфекциями] увеличивала риски возникновения ишемического инсульта в течение 30 дней после заражения. Для всех типов инфекций риски инсульта снижались с увеличением периода времени до возникновения ишемического инсульта", - говорится в материале.

Наиболее сильную связь с возникновением другого типа инсульта - внутримозгового кровоизлияния, - показали инфекции мочевыводящих путей и крови, а также респираторные заболевания. При этом только респираторные инфекции продемонстрировали связь с развитием субарахноидального кровоизлияния. Полученные данные позволят ученым в будущем найти эффективные методы профилактики различных типов инсульта, включающие вакцинацию и прием антибиотиков для обладателей инфекционных заболеваний, повышающих риски развития нарушений мозгового кровообращения.