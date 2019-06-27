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Шойгу пожелал выпускникам военных вузов профессионального роста и веры в себя

Министр обороны уверен, что выпускники приложат все силы для выполнения задач, поставленных перед ВС России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу выразил уверенность, что выпускники военных вузов приложат все силы для выполнения задач, поставленных перед Вооруженными силами Верховным главнокомандующим, и активно включатся в работу.

"Уважаемые выпускники, через месяц вам предстоит активно включиться в работу, на практике совершенствовать полученные знания и навыки, осваивать современное вооружение, искать новые формы подготовки личного состава. Уверен, что вы приложите все силы для выполнения задач, поставленных перед Вооруженными силами Верховным главнокомандующим", - сказал он на приеме в честь выпускников военных вузов, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.

"Желаю вам профессионального роста, блестящей карьеры и веры в себя", - добавил министр.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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