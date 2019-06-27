Дума ратифицировала протокол с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума в четверг ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между РФ и Южной Осетией о сотрудничестве и интеграции, предусматривающий снятие взаимных ограничений на сроки пребывания граждан на территории обеих стран.

Протокол был подписан в Москве 9 ноября 2018 года. Он предусматривает "возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждого из государств", говорится в пояснительной записке.

"Реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия", - отмечается в сопроводительных документах.

Согласно действующему законодательству, срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в безвизовом порядке, не может превышать 90 дней суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

В ходе обсуждения протокола представлявшему документ на заседании статс-секретарю - заместителю министра внутренних дел Игрою Зубову был задан вопрос о том, не будет ли введено соответствующее послабление для жителей Абхазии.

"В перспективе, конечно, мы абхазским коллегам предложим заключить аналогичное соглашение", - сказал Зубов.

В новость были внесены изменения (15:35 мск) - добавлена информация по тексту.