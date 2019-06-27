Школьник пришел на ЕГЭ в Керчи с игрушечным пистолетом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Молодой человек принес в четверг в школу в Керчи пистолет и едва не сорвал проведение Единого государственного экзамена на площадке учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одну из школ города Керчи на экзамен пришел несовершеннолетний с предметом, похожим на пистолет. Своими действиями он едва не сорвал проведение экзамена. На место выехали сотрудники полиции и иных правоохранительных органов", - рассказала собеседница.

По данным пресс-службы, полицейские выяснили, что изъятый предмет является игрушечным пистолетом и опасности не представляет. В настоящее время молодой человек опрашивается в присутствии законных представителей. Представитель ведомства добавила, что в связи с произошедшим проводится проверка.

Она отметила, что в итоге экзамен был проведен.