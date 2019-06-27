Федермессер: до 90% подопечных детских домов-интернатов нуждаются в паллиативной помощи

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Около 90% подопечных детских домов-интернатов нуждаются в оказании паллиативной помощи, в то же время такая потребность у пациентов взрослых интернатов не превышает 10%, сообщила в интервью ТАСС руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

"В детских интернатах будут нуждаться [в паллиативной помощи] очень многие, до 90% <…> Другой вопрос, что в отделениях милосердия, и детских, и взрослых, находится куча людей, которые не должны там в принципе находиться. Например, люди с синдромом Дауна. Просто так проще - запихать их туда и никуда не выводить, не гулять с ними, не развивать, не общаться", - сказала Федермессер.

Она отметила, что не призывает немедленно выпустить всех подопечных интернатов, речь идет только о тех, кого поместили в специальные учреждения только "за то, что они старые, одинокие и больные".

"Надо остановить это в том в виде, в котором это есть, и прекратить принимать в такие учреждения новых людей, а принимать их уже в учреждения нового типа", - заявила Федермессер.

Она также сообщила, что во взрослых учреждениях потребность в паллиативной помощи значительно ниже, в ней нуждаются не более 10%.

Несмотря на масштабную реформу психоневрологических интернатов (ПНИ), Федермессер считает, что говорить о переломе в системе интернатов еще рано.

О реформе

В начале февраля вице-премьер Татьяна Голикова дала поручения Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах. По итогам этой проверки Роструд сообщил, в психоневрологических интернатах проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% от общего числа нуждаются в постоянном уходе, только 2% проживающих в интернатах для взрослых официально трудоустроены. В свою очередь Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медицинской помощи самым часто встречающимся нарушением в ПНИ для взрослых.

Минтруд рассчитывает, что к 2020 году выявленные нарушения будут устранены, а глава ведомства Максим Топилин заявил о необходимости создания дорожной карты для регионов и единой концепции по реформированию ПНИ.

Голикова поручила также до 20 сентября провести во всех субъектах РФ индивидуальные обследования граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, с привлечением врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти.