В Госдуму внесли проект о праве силовых служб перехватывать управление дронами

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в четверг внесла на рассмотрение палаты законопроект, который дает право полиции, Росгвардии и спецслужбам идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и при необходимости перехватывать управление.

"Цель законопроекта - дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения", - сказал журналистам Пискарев.

По его словам, для этого предлагается четко прописать соответствующие полномочия ФСО России, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР по пресечению использования беспилотных летательных аппаратов в противоправных целях.