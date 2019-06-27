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В Госдуму внесли проект о праве силовых служб перехватывать управление дронами

Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил необходимость четко прописать в документе соответствующие полномочия ФСО, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в четверг внесла на рассмотрение палаты законопроект, который дает право полиции, Росгвардии и спецслужбам идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и при необходимости перехватывать управление.

"Цель законопроекта - дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения", - сказал журналистам Пискарев.

По его словам, для этого предлагается четко прописать соответствующие полномочия ФСО России, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР по пресечению использования беспилотных летательных аппаратов в противоправных целях.

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