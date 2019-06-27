Минпросвещение открыло конкурс на получение грантов на программы развития русского языка

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ объявило о начале конкурса на соискание грантов на проекты по популяризации русского языка, сообщается в четверг на сайте министерства.

"Министерство просвещения РФ объявило о старте открытого конкурсного отбора для юридических лиц на соискание грантов в рамках государственной программы "Развитие образования". <…> Конкурс нацелен на развитие открытого образования на русском языке, обучения русскому языку, а также проведение крупных социально значимых мероприятий для его популяризации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победителям конкурса из федерального бюджета будут предоставлены гранты на общую сумму более 300 млн рублей. Заявки участников принимаются до 25 июля. Претенденты должны иметь опыт популяризации русского языка и образования на международном, всероссийском и межрегиональном уровнях.

Госпрограмма "Развитие образования" утверждена в 2017 году и охватывает период до 2025 года. В качестве основных определены три цели: повышение качества и доступности образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. Общий объем финансирования - 4,93 трлн рублей.