Производство лекарств для оказания паллиативной помощи начнется в РФ к 2023 году

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Необходимые для оказания паллиативной помощи взрослому и детскому населению медикаменты начнут производить в России к 2023 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"Нам нужно будет до конца решить вопрос лекарственного обеспечения. Дело в том, что российское производство будет двигаться в сторону импортозамещения, и те лекарственные формы, которые необходимы для оказания паллиативной помощи и взрослому, и детскому населению, будут у нас полностью [производиться] к 2023 году", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию озвучил необходимость ускорить развитие в стране паллиативной помощи. Также по итогам заседания Госсовета в конце декабря 2018 года он дал поручение к 1 сентября 2019 года на основе лучших практик разработать программу развития данного вида помощи в каждом регионе РФ.