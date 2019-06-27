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Медведев призвал ускорить работу над документами по применению обезболивающих препаратов

Как подчеркнул премьер-министр, этими средствами должны быть обеспечены все нуждающиеся в них
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым обсудить совершенствование законодательства, касающегося применения наркотических обезболивающих лекарств и быстро принять необходимые нормы, При этом он подчеркнул, что все нуждающиеся в таких препаратах должны быть обеспечены ими.

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"Надеюсь, что после обсуждения будут подготовлены предложения, которые станут основой подготовки нормативных актов в рамках деятельности правительства", - сказал глава кабинета министров на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. По его словам, "все предложения, которые будут подготовлены, потом будут детально проработаны на площадке правительства". "Нужно максимально ускорить выход документов", - сказал Медведев.

"Результатом такой работы должна быть 100-процентная обеспеченность всех нуждающихся необходимыми препаратами в самых разных формах", - указал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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