Медведев призвал ускорить работу над документами по применению обезболивающих препаратов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым обсудить совершенствование законодательства, касающегося применения наркотических обезболивающих лекарств и быстро принять необходимые нормы, При этом он подчеркнул, что все нуждающиеся в таких препаратах должны быть обеспечены ими.

"Надеюсь, что после обсуждения будут подготовлены предложения, которые станут основой подготовки нормативных актов в рамках деятельности правительства", - сказал глава кабинета министров на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. По его словам, "все предложения, которые будут подготовлены, потом будут детально проработаны на площадке правительства". "Нужно максимально ускорить выход документов", - сказал Медведев.

"Результатом такой работы должна быть 100-процентная обеспеченность всех нуждающихся необходимыми препаратами в самых разных формах", - указал Медведев.