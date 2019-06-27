Поисковики в Петербурге создадут панораму о ключевых событиях Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/.Творческая группа "Невский баталист" откроет в Санкт-Петербурге в сентябре музейно-выставочное пространство, в котором в формате трехмерных панорам представит историю всей Великой Отечественной войны глазами солдата. Об этом рассказал ТАСС в четверг автор проекта, руководитель группы Дмитрий Поштаренко.

"Планируем открыть в сентябре", - сказал он, добавив, что, "возможно, потом еще будем дорабатывать некоторые элементы". Поштаренко показал первые залы экспозиции, которые посвящены началу войны. Всего будет оборудовано восемь залов на площади 2 тыс. кв. метров на территории культурного пространства "Севкабель Порт".

Первая тема в экспозиции - обстановка деревенского дома, который оказался в 1941 году на линии наступления. Именно оттуда начнется повествование от имени условного главного героя - сельского учителя истории, который прошел солдатом всю войну и вернулся в свой дом.

"Учитель истории - потому что он не только может нам рассказать свои воспоминания из боевого прошлого, он может высказать по некоторым сюжетам свои мысли как историк", - объяснил автор идеи. Текст повествования планируется записать на аудио, а также перевести на несколько языков, в том числе на английский, французский, испанский, немецкий, китайский.

Следуя по пути солдата, зрители увидят Белоруссию 1941 года - дороги, по которым передвигаются беженцы со своим имуществом, далее будут показаны бои на Лужском рубеже под Ленинградом, оборонный завод в Туле, Сталинградская битва, битва за Кавказ, форсирование Днепра, трудовой лагерь в Германии, уличные бои в Европе, крыша Рейхстага. Последней темой будет возвращение домой. "Хотелось показать, какой подвиг совершили наши предки, возвращаясь домой и выстраивая не только свое жилище, а выстраивая города - заводы, фабрики и вообще всю страну", - сказал Поштаренко.

Экспозиция, как и прежние работы коллектива, создается на основе исторических документов, фотографий и кадров кинохроники, а также с учетом увиденного поисковиками во время раскопок на местах сражений. В экспозиции будут и подлинные элементы, и муляжи, а художественные образы создадут скульпторы и художники.

Панорамы о войне

Первым проектом группы "Невский баталист" было создание в 2015 году в выставочном павильоне "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге временной трехмерной панорамы "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". За 2,5 месяца экспозиция приняла более 150 тыс. посетителей. Всего участники группы создали восемь панорам. В январе 2018 года в городе Кировск Ленинградской области открылся новый павильон музея "Прорыв блокады Ленинграда", оформленный участниками команды "Невский баталист".

На создание самой крупной трехмерной панорамы о войне выделен президентский грант в размере 2,1 млн рублей.

Как сообщил Поштаренко, в пространстве "Севкабель Порт" экспозиция разместится временно, группа совместно с городской администрацией ведет работу по поиску постоянной площадки для новой экспозиции.