Реставраторы вернут часы собору Парижской Богоматери

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Французские реставраторы планируют восстановить на здании собора Парижской Богоматери часы, уничтоженные во время сильного пожара в апреле этого года. Об этом сообщил Agence France-Presse французский эксперт часовой отрасли Жан-Батист Вийо.

По словам мастера, он обнаружил практически точную копию тех курантов, что были установлены на главном соборе Франции. Эту находку он совершил, исследуя подсобные помещения другой известной парижской церкви - собора Святой Троицы (Сент-Трините). Там среди статуй ангелов и старой мебели он обнаружил гигантские часы.

Мэтр Вийон, по его признанию, испытал настоящий шок. "Невероятно, это те же самые куранты", - повторял он. Его радость была тем больше, когда он убедился в том, что часы по счастливому совпадению изготовлены в той же самой мастерской и в том же году, что и часы Нотр-Дама.

Собор Сент-Трините находится в девятом округе Парижа, всего в 4 км от собора Парижской Богоматери. Сделанная Вийо находка послужит теперь эталоном для восстановления часов. Прежние куранты расплавились в огне пожара, который разрушил также и шпиль собора.

Нет собора без часов

Главный часовщик Нотр-Дам Оливье Шандес настаивает на том, чтобы часы были установлены именно там, где они находились до пожара - непосредственно под шпилем. Хранитель времени главного храма Франции отказывается даже от предположения, что Нотр-Дам после реставрации может остаться без часов. "На всех соборах есть часы, на всех", - напомнил он.

Проект закона о реконструкции Нотр-Дама будет обсуждаться в следующем месяце на внеочередной сессии французского парламента, созываемой по решению президента республики Эмманюэля Макрона. По оценкам бывшего министра культуры страны Жан-Жака Айагона, затраты на реконструкцию собора могут составить до €1 млрд. В фонд реставрации во Франции уже собрано €850 млн. Главными спонсорами проекта стали французские компании.

В реставрации Нотр-Дама ожидается участие иностранных специалистов. В следующем месяце Россия и Франция намерены обсудить вопрос о возможной российской помощи в восстановлении этого исторического памятника.