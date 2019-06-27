Голикова сообщила об изменении порядка расчета потребности в паллиативных препаратах

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минздрав изменил порядок расчета потребности препаратов для оказания помощи паллиативным больным: теперь рассчитывается не количество коек, а число реальных пациентов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"25 июня министерство здравоохранения изменило приказ - он находится сейчас в министерстве юстиции - по порядку расчета, сколько реально нам требуется препаратов для нуждающихся больных. Теперь это считается не в количестве коек, а в реальных пациентах. Мы ждем регистрацию министерства юстиции, и здесь мы должны организовать 100-процентное обеспечение нуждающихся", - сказала она.

Голикова добавила, что в настоящее время Минздрав совместно с Минпромторгом и Московским эндокринным заводом отрабатывают потребность в субстанциях для производства препаратов. "Пока те оценки, которые делает эндокринный завод, это порядка 300 тысяч человек нуждающихся. Но я думаю, что с изменением нормативной базы уточнения у нас дополнительные произойдут", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что пока в России еще есть производство в аптечных сетях наркотических и психотропных препаратов. "18 регионов имеют возможность производить в аптечной сети наркотические препараты. 43 региона имеют возможность производить психотропные препараты", - добавила она.

Президент России Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию озвучил необходимость ускорить развитие в стране паллиативной помощи. Также по итогам заседания Государственного совета в конце декабря 2018 года он дал поручение к 1 сентября 2019 года на основе лучших практик разработать программу развития данного вида помощи в каждом регионе страны.