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Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление органов власти

Блогер намерен подать апелляцию

ТАСС, 27 июня. Ленинский районный суд Смоленска в четверг признал виновным местного жителя, блогера Сергея Командирова в размещении в интернете публикации, оскорбляющей власть, и назначил ему штраф в 30 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил Командиров по итогам судебного заседания.

"Дело было рассмотрено в Ленинском районном суде. Меня признали виновным в нарушении части 3 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Назначен штраф в сумме 30 тыс. рублей. Завтра заберу решение суда, намерен подавать апелляцию", - сказал собеседник агентства.

Закон вступил в силу в марте этого года. Согласно документу, будет блокироваться информация, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и демонстрирует явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ. В случае нарушения закона впервые штраф может составить 30-100 тыс. рублей.

При повторном нарушении его размер возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.

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