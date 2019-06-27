В парламенте Британии прокомментировали статью The Sun о следах кокаина в туалетах здания

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Британский парламент самым серьезным образом относится к теме употребления наркотиков и обещает принять соответствующие меры, если будут выявлены случаи употребления запрещенных веществ в стенах законодательного органа. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в четверг в пресс-службе парламента Соединенного Королевства, комментируя публикацию в газете The Sun, согласно которой в туалетах британского законодательного органа обнаружили следы кокаина.

"Парламент является общественным местом, и мы принимаем у себя более миллиона посетителей в год, которые имеют доступ в помещения. Если в парламенте будет выявлено употребление наркотиков, будут приняты соответствующие меры", - заверили в пресс-службе. Там подчеркнули, что в законодательном органе "очень серьезно относятся к проблеме употребления наркотических средств".

В среду The Sun сообщила о том, что наркотик был обнаружен в Вестминстере при проведении теста с использованием бледно-розовых салфеток, которые окрашиваются в синий цвет в случае наличия следов кокаина. Положительный результат был выявлен в четырех из девяти исследуемых мест. Больше всего кокаина было обнаружено в туалете напротив бара Strangers' Bar. Доступ к бару есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов в то время, как в сам туалет могут зайти любые посетители Вестминстера, пояснили в парламенте.

По информации The Sun, следы наркотика также были найдены в других туалетах, которыми пользуются депутаты.

За последние несколько недель ряд британских депутатов публично признали, что пробовали принимать наркотики, после того, как министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув выступил с откровением, что принимал кокаин, работая журналистом в 1990-х годах. Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт рассказал, что курил опиум на свадьбе в Иране, а экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сообщил, что курил марихуану в университете. Оба кандидата на пост лидера Консервативной партии - Борис Джонсон и Джереми Хант - также признали, что курили в прошлом марихуану.