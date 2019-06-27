Туроператор "Русь" может сократить маршруты по Золотому кольцу из-за плохих дорог

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Туроператор "Русь" предупредил о возможном сокращении туров по городам Золотого кольца в Ярославской области из-за плохого состояния дорог. Об этом говорится в открытом письме руководства туроператора.

"В данном регионе очень плачевное состояние дорожного полотна, тот ямочный ремонт, который проводится некачественный и недостаточный. После каждой поездки наши автобусы вынуждены вставать на техобслуживание, что влечет немаленькие финансовые затраты, водители сообщают, что наши туристы жалуются, что мы якобы специально выбираем подобные дороги", - говорится в письме. "Предварительно мы сообщили своим партнерам в этом регионе о том, что будем вынуждены сократить часть маршрутов, и если ситуация не поменяется, сократить продажу и самого популярного маршрута Углич - Мышкин - Мартыново", - говорится в письме. По данным туроператора, в 2018 году по маршруту Углич - Мышкин - Мартыново путешествовали свыше 5 тыс. туристов. Добираться до этих мест проблематично из-за плохого состояния дорог, утверждает туроператор.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры.

В правительстве Ярославской области ТАСС сообщили, что инфраструктура маршрута по Золотому кольцу развивается, в том числе ведется ремонт дорог. "В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 и 2021 годах на автодороге Углич - Некоуз - Брейтово" в направлении городов Золотого кольца Углич - Мышкин будет отремонтировано 17 км полотна. Уже в этом году и следующем году будет отремонтировано 12 км автодороги Углич - Воскресенское от Углича до села Мартыново в Угличском районе", - проинформировали в пресс-службе.

По данным регионального правительства, в этом году будет отремонтирован наиболее критичный участок дороги Углич - Ростов. Также в 2020-2021 годах будет отремонтирована дорога Владимир - Переславль.