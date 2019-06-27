Опасное хвостохранилище в Северной Осетии начали ликвидировать по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июня. /ТАСС/. Работа по ликвидации негативного воздействия Унальского хвостохранилища на окружающую среду началась в Северной Осетии в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщила журналистам пресс-служба Минприроды республики.

Хвостохранилищем принято называть комплекс, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.

"В районе селения Нижний Унал Алагирского района в рамках реализации регионального проекта "Чистая страна", который входит в состав национального проекта "Экология", начались мероприятия по ликвидации негативного воздействия Унальского хвостохранилища на окружающую среду. Работы на объекте ведет ООО "Гарантпромбизнес", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрены инженерная защита территории хвостохранилища и рекультивация земель, загрязненных солями тяжелых металлов. Работы планируется завершить до конца года.

Как сообщалось, до конца 2019 года также будет рекультивировано Фиагдонское хвостохранилище. На территории двух хвостохранилищ сосредоточены отходы переработки полиметаллической руды общим объемом более 6 млн тонн.

На протяжении 8-10 лет в районах расположения хвостохранилищ Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик сложилась неблагополучная экологическая обстановка.

История хвостохранилищ

Еще в 2012 году в результате обследования состояния этих объектов было установлено, что на Фиагдонском хвостохранилище произошло обрушение плотины, и загрязняющие вещества рекой Ханикомдон выносятся в реку Фиагдон. В близлежащем селе Унал селевыми потоками была повреждена дамба хвостохранилища. В аварийном состоянии находится подпорная стена дамбы.

Экологами и учеными вносились различные варианты обеспечения экологической безопасности в районе хвостохранилищ - от переработки хвостов на обогатительной фабрике с использованием новейших технологий до полной консервации на месте и их закрытия.

По итогам встречи Битарова и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина было принято решение о выделении более 458 млн рублей на рекультивацию Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ.

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).