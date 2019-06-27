Толбухин маяк в Кронштадте признан памятником истории и культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Один из старейших маяков Финского залива, Толбухин маяк в Кронштадте, признан в Санкт-Петербурге памятником регионального значения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"В соответствии с распоряжениями председателя КГИОП Сергея Макарова "Толбухин маяк" (г. Кронштадт, Финский залив, островок на расстоянии 5,2 км от западной оконечности острова Котлин) включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.

Автором первоначальной постройки маяка был Петр I. В этом году отмечается 300 лет с момента его основания, но в дальнейшем маяк был перестроен, и до наших дней дошел в образе, сформировавшемся в XIX веке. Толбухин маяк входит в архитектурный ансамбль оборонительных сооружений Кронштадтской крепости и фортов, при этом он располагается в акватории Финского залива в отдалении и имеет огромный по радиусу круговой обзор.

"Здание маяка, состоящее из трех частей, - башни маяка, переходной галереи и караульного дома, является ярким образцом утилитарной архитектуры первой половины XIX века", - отметили в КГИОП. Шестиэтажная круглая башня с куполом и другие объекты маяка сохранили конструктивную систему и историческое объемно-пространственное решение, внутри сохранилась чугунная лестница и колокол, но во многих интерьерах в советское время произведены перепланировки.

В годы Великой Отечественной войны Толбухин маяк служил наблюдательным пунктом в ходе сражений на Балтике. С башни, которая устояла при мощных обстрелах, отслеживали вспышки вражеских батарей, корректировали орудийный огонь с фортов, засекали места падения мин. Сейчас Толбухин маяк является действующим и эксплуатируется Управлением навигации и океанографии Министерства обороны РФ.