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Северный Кавказ

Матвиенко стала почетным гражданином Кисловодска

Кандидатуру спикера Совфеда выдвинула кисловодская территориальная организация Союза журналистов России и Общественный совет города
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Пресс-служба Совета Федерации РФ
Описание
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ

СТАВРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты думы Кисловодска (Ставропольский край) присвоили звание почетного гражданина города-курорта председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом сообщается в среду на сайте городской думы.

"Кандидатуру спикера Совфеда выдвинула кисловодская территориальная организация Союза журналистов России <...> К представителям СМИ присоединился Общественный совет города. За это решение депутаты проголосовали единогласно", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что Матвиенко привлекла внимание руководства страны к проблемам города-курорта и взяла под свой патронаж процесс восстановления Кисловодска. Для города был разработан и принят план комплексного развития до 2030 года.

Матвиенко регулярно приезжает с рабочими визитами в город-курорт. Ранее спикер Совета Федерации отмечала, что за несколько лет удалось значительно улучшить облик исторической части города, отремонтировать значительную часть дорог, реконструировать и восстановить ряд знаковых объектов - цветомузыкальный фонтан, Каскадную лестницу, здания цирка и Главных нарзанных ванн.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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