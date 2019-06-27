Пункт пропуска "Дубки" на российско-литовской границе откроют в марте 2020 года

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Дубки" на российско-литовской границе в Калининградской области планируется ввести в эксплуатацию в марте 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"По данным представителей Росгранстроя, основные строительные работы будут завершены к осени этого года, введение объекта в эксплуатацию запланировано на март 2020 года. Перед началом функционирования будет осуществлена работа пункта пропуска в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дорогу перед пунктом пропуска расширят до четырех полос.

Строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска с пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств в сутки началось в 2015 году. Позднее работы были приостановлены из-за нехватки финансирования. Планируется, что пункт пропуска обеспечит движение автотранспорта и грузов по международному транспортному коридору Рига - Калининград - Гданьск. Он создается в рамках реализации соглашения между правительствами РФ и Литвы о строительстве моста через реку Неман между городами Советск (Калининградская область) и Панемуне.