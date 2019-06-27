Депутаты Владимирской области приняли закон о штрафах за парковку на газонах

ТАСС, 27 июня. Депутаты законодательного собрания Владимирской области в четверг внесли изменения в региональный закон об административных правонарушениях, включив туда штрафные санкции за размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями.

Закон прописывает размер штрафов для граждан - от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 250 тыс. рублей.

Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение председателем регионального парламента Владимиром Киселевым и прокурором Владимирской области Игорем Пантюшиным.