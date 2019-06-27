Первая автоматическая система управления дорожным движением появится в КБР в 2024 году

НАЛЬЧИК, 27 июня. /ТАСС/. Первая автоматическая система управления дорожным движением появится в Кабардино-Балкарии (КБР) к концу 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил в четверг министр строительства и дорожного хозяйства региона Вячеслав Кунижев.

Как пояснили ТАСС в ГКУ "Безопасная республика", такой системы пока нет ни в одном населенном пункте региона.

"[В рамках нацпроекта] предусмотрено внедрение в 2024 году одной интеллектуально-транспортной системы на территории Кабардино-Балкарии. Это автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД), будет работать в границах нальчикской городской агломерации", - сказал Кунижев, выступая в парламенте региона в рамках правительственного часа.

Программное обеспечение АСУДД разработали российские специалисты. Она обеспечивает, контроль за соблюдением правил дорожного движения (ПДД), эффективное управление движением, мониторинг транспортных потоков, весогабаритный контроль, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки. Смысл АСУДД, которая подразумевает, в частности, видеонаблюдение по всему городу - регулирование транспортными потоками через режим работы светофоров "на автоматике", а также немедленное реагирование на остановку движения или на аварию.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.