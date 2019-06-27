Нижегородские врачи спасли пациента через 1,5 часа после клинической смерти

ТАСС, 27 июня. Врачи Нижегородской специализированной кардиохирургической больницы спасли пациента спустя 1,5 часа после того, как был установлен факт его клинической смерти, сообщила пресс-служба правительства области.

"Общее время реанимационных мероприятий до восстановления сердечной деятельности составило 1 час 5 минут. Через 1 час 25 минут от момента развития клинической смерти больной был доставлен в рентген-хирургическую операционную", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент - 67-летний житель Володарского района шел на плановую консультацию в поликлинику, однако недалеко от КПП почувствовал себя плохо и потерял сознание. "Рядом оказался сотрудник больницы, возвращавшийся после ночного дежурства домой, он констатировал состояние клинической смерти пациента, и сразу же начал проводить реанимационные мероприятия. Одновременно дежурный охранник по телефону вызвал заведующего приемным отделением и реаниматолога", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС главврач больницы Антон Максимов, после того, как мужчину доставили в больницу, врачи установили, что у него закупорены коронарные артерии. "В случае с этим пациентом сердечная деятельность восстанавливалась на короткие периоды, что заставляло персонал продолжать реанимацию, - отметил Максимов. - Ему было сделано стентирование передней нисходящей артерии. Три дня пациент провел на искусственной вентиляции легких".

По его словам, спустя две недели после операции мужчина идет на поправку. "Он сейчас находится в палате, расширяет свой режим. Но, конечно, такие длительные реанимационные мероприятия и клиническая смерть приводят к полиорганной недостаточности, когда плохо функционируют печень, почки, легкие. Есть даже понятие - "постреанимационная болезнь", и она требует длительного лечения", - добавил главный врач.