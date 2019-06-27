Медведев подписал постановление об упрощении получения инвалидности детьми с диабетом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому категория "ребенок-инвалид" устанавливается без указания срока переосвидетельствования до достижения ребенком 18 лет. Об этом говорится в четверг в сообщении на сайте правительства.

"Подписанным постановлением установлено, что категория "ребенок-инвалид" присваивается при освидетельствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом до достижения возраста 18 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее детям с инсулинозависимым сахарным диабетом при первичном освидетельствовании устанавливалась категория "ребенок-инвалид" до достижения возраста 14 лет.

"Вместе с тем дети с инсулинозависимым сахарным диабетом в возрасте от 14 до 18 лет имеют ограничение способности к самообслуживанию и нуждаются в контроле со стороны родителей (опекунов, попечителей) и врачей в связи с резкими колебания уровня сахара в крови на фоне гормональной перестройки, физической и эмоциональной нагрузки, связанной с обучением, что может создавать угрозу декомпенсации заболевания и возникновения осложнений", - подчеркивается в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду проработать вопрос включения инсулинозависимого сахарного диабета в перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается без указания срока переосвидетельствования до достижения ребенком 18 лет.