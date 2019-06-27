МИД Белоруссии изучит возможность развития в республике "ностальгического туризма"

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии совместно с Международной организации по миграции (МОМ) изучит возможность развития в республике "ностальгического туризма". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МИД по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с руководителем представительства Международного организации по миграции (МОМ) в Белоруссии Зейналом Гаджиевым.

"В ходе встречи Дапкюнас и Гаджиев договорились о совместном изучении международного опыта, который может быть полезен Беларуси при разработке и осуществлении на практике национальной стратегии развития туризма, включая так называемый ностальгический туризм (путешествия по местам проживания предков) и вовлечение в эту деятельность соотечественников и заинтересованных партнеров за рубежом", - сказано в сообщении МИД. Кроме того, на встречи обсуждались вопросы сотрудничества в решении проблем нерегулярной и вынужденной миграции.

Ранее сообщалось, что инвестировать в создание в Белоруссии центра "ностальгического туризма", в частности, намеревались израильские бизнесмены. В министерстве спорта и туризма заявили, что реализация соответствующего проекта очень важна для развития туризма в республике, и никаких проблем с его воплощением не возникнет. Сотрудничество в этом направлении стало одной из тем встречи председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова и временной поверенной в делах США в Белоруссии Дженифер Мур в марте текущего года. Как отмечают местные власти, Гродненская область способна стать интересным направлением для ностальгического туризма с учетом того, что в США живет немало потомков выходцев из этих мест.

По официальной информации белорусы постоянно проживают в 55 государствах мира. Среди государств, где самые крупные белорусские диаспоры, Россия, Украина, Польша, Казахстан, США, Израиль.