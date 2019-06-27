В России могут создать комиссию по уголовным преследованиям медиков

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство рассматривает возможность создания комиссии при медицинских организациях для регулирования ситуаций, связанных с уголовным преследованием врачей при работе с наркосодержащими препаратами. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"Как и обсуждалось на прямой линии, предлагается устанавливать факт утраты и уничтожения наркотических и психотропных веществ или упаковки вследствие случайного стечения обстоятельств специально создаваемой медицинской организацией комиссией, которой и будет оформляться протокол утраты или уничтожения наркотического или психотропного лекарственного препарата. И этой же комиссией будет приниматься решение о привлечении работника, допустившего утрату или уничтожение, к дисциплинарной ответственности", - сказала она.

Голикова отметила, что вариант создания комиссии рассматривается как один из возможных - правительство ждет соответствующего поручения. "Мы только нащупываемся варианты решения этой проблемы. Безусловно к этой работе будут подключены все заинтересованные органы власти, прежде всего, коллеги из МВД", - добавила вице-премьер, подчеркнув, что позиция правительства будет выработана в рамках поправок в Уголовный кодекс.

Она также напомнила, что все еще большое количество медицинских работников боятся за случаи утраты лекарственного препарата, даже когда это происходит не по вине медработника.