Крымский университет культуры исправит замечания и повторно подаст заявку на аккредитацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Крымский университет культуры, искусств и туризма (КУКИиТ) исправит замечания Рособрнадзора, которые носят технический характер, и повторно подаст заявку на аккредитацию, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства культуры республики, в чьем подчинении находится вуз.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор отказал в переоформлении государственной аккредитации КУКИиТ по направлению магистратуры "Изобразительное и прикладные виды искусств".

"Документы подавались по двум направлениям, изобразительному искусству и туризму. На туризм аккредитация получена, а по первому у Рособрнадзора возникли замечания технического характера. Они будут устранены, документы будут направлены вновь, с учетом пожеланий. Мы не сомневаемся, что вуз получит аккредитацию по этому направлению", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что в целом вуз будет проходить плановую аккредитацию в 2021 году.

Как сообщается на сайте учебного учреждения, университет является единственным в Крыму государственным творческим вузом, готовит специалистов в области культуры, искусства, библиотечного и музейного дела.

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.