Минпросвещения России отберет учителей для преподавания в школах Таджикистана и Киргизии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения объявило о старте приема заявок российских учителей для работы в школах Таджикистана и Киргизии в новом учебном году, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Минпросвещения России открывает прием заявок учителей для осуществления преподавательской деятельности в школах Республики Таджикистан и Республики Киргизия на 2019-2020 учебный год", - говорится в сообщении министерства.

Планируется провести набор преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий, учителей начальных классов. В Минпросвещения подчеркнули, что учителям гарантируется выплата зарплаты, жилье и медстраховка, а также возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.

"Участие в проекте не прерывает педагогический стаж в соответствии с российским законодательством", - добавили в пресс-службе.

Оговаривается, что учителям требуется иметь педагогический стаж работы в школе не менее пяти лет. Предпочтение отдадут кандидатам, прошедшим аттестацию педагогических работников в течение последних трех лет.

Как отметили в министерстве, Минпросвещения отправляет педагогов-предметников в школы Таджикистана с 2017 года, в Киргизию начнет с этого года.