В микрорайоне Краснодара, где массово отравились люди, возобновили подачу воды

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Водоснабжение возобновлено в поселке Краснодарском в Краснодаре, где 24 человека отравились, по предварительным данным, питьевой водой, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Вечером 27 июня гарантирующий поставщик ИП Карапетян, который обеспечивает водоснабжение поселка Краснодарского, возобновил подачу воды. Это решение согласовано с управлением Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в поселок подается техническая вода, пить и использовать ее для приготовления пищи нельзя, она сильно хлорирована, для того чтобы продезинфицировать трубы магистрального водопровода, внутридомовые сети. Питьевую воду смогут подать в микрорайон только после того, как будут готовы результаты проб, взятых Роспотребнадзором и установлены причины массового отравления людей. До этого времени в поселок будут подвозить питьевую воду.

Следственные органы на Кубани в среду возбудили уголовное дело после отравления 24 человек, предварительно, питьевой водой, в поселке Краснодарском в Краснодаре, в больнице находятся 10 несовершеннолетних. Представители поставщика воды, индивидуального предпринимателя Лусинэ Карапетян сообщали, что деятельность велась в соответствии со всеми санитарными нормами. На время разбирательств власти города отключили ветку водоснабжения данного микрорайона.