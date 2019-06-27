В музее современного искусства "Гараж" открывается выставка об экологии "Грядущий мир"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Выставочный проект "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100", который охватит все помещения московского музея современного искусства "Гараж", откроется 28 июня и продлится до 1 декабря.

"Впервые в истории "Гаража" выставка занимает все здание, параллельно еще захватывает немножко улицу, вылезает на крышу и всевозможными проявлениями влияет на сотрудников, посетителей и тех, кто услышит об этом проекте или посмотрит его онлайн", - сказал директор музея Антон Белов.

В экспозицию выставки войдут произведения более 50 авторов из России и со всего мира. Темами проекта станут охрана окружающей среды и расширенное понимание экологии. Среди работ, представленных на выставке, серия "Черный прилив" Аллана Секулы и инсталляция "Замедленный распад" Сюзан Шуппли о недавних антропогенных катастрофах. А художники Томас Сарасено и Хейден Фаулер покажут проекты, созданные "при участии" животных.

Наравне с современными авторами на выставке посетители смогут увидеть произведения предыдущих эпох. В том числе в экспозицию вошли гобелены XVI века, работы пейзажного жанра голландских живописцев XVII века, разработки "органической культуры" в русском авангарде (XX век) и произведения ленд-арта (ландшафтного искусства), возникшего в 1969 году.

По словам куратора проекта Снежаны Кръстевой, эта выставка не пошаговая инструкция, как жить экологичнее. "Мы отказались от конкретных прогнозов на будущее, вы не найдете ни статистику, ни цифры. Мы решили, что нужно более чувственно подойти к этой теме. <...> Выставка про новое понимание природы, экологии, охраны окружающей среды", - сказала она.

Даты в названии выставки взяты из произведений научно-популярной литературы и научной фантастики. Согласно многим прогнозам считалось, что в 2030 году будут исчерпаны мировые запасы нефти, а 2100 год, по мнению известного писателя-фантаста Артура Кларка, может стать датой, когда человечество начнет заселять другие звездные миры и достигнет бессмертия.

Выставка с заботой об экологии

Первым проектом "Грядущего мира" стал показ шестиканальной видеоинсталляции Джона Акомфры "Пурпур", который проходит в музее с 15 июня по 17 ноября. В рамках инсталляции представлены съемки британского художника, иллюстрирующие глобальное изменение климата и его последствия для человечества и всей биосферы.

Организаторы выставки руководствовались принципом переработки архитектурных конструкций от предыдущих экспозиций. Также где было возможно, музей отказался от транспортировки произведений. 14 работ будут созданы специально для выставки, 10 работ представляют собой новые версии существующих произведений.