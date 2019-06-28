Фотовыставка "Рыбаки Южно-Китайского моря" прошла в китайском Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июня. /ТАСС/. Фотовыставка "Рыбаки Южно-Китайского моря" победителя конкурса фотожурналистики World Press Photo, почетного председателя Ассоциации фотографов Китая и председателя Ассоциации женщин - фотографов КНР Ван Яо прошла в июне в городе Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщил информационный портал "Хайнаньван".

Выставка поделена на три части: "хай", что в переводе означает "море", "юй" - "рыба" и "минь" - "народ". Экспозиция из более 100 фотографий рассказывает о жизни простых жителей, занимающихся рыбным промыслом.

По словам Ван Яо, это "история взаимоотношений моря и обычных людей". В течение зимы фотограф посетила несколько расположенных на острове портов, чтобы создать реальную картину работы хайнаньских рыбаков. "В те месяцы я была очень впечатлена работой моряков в порту, - сказала Ван Яо. - Их работа была тяжелой, но жизнь - счастливой". "Как фоторепортер я прежде всего была сконцентрирована на людях", - поделилась она с журналистами.

"Я надеюсь, что с помощью фотографии мне удалось передать тесную связь простых рыбаков с морем, показать изобилие морских ресурсов Хайнаня", - добавила Ван Яо. По словам фотографа, в будущем она планирует сделать больше снимков, рассказывающих о жизни на острове, чтобы показать миру Хайнань во всей его красоте.