ВЦИОМ: только 35% жителей Дальнего Востока удовлетворены доступностью медицинских услуг

МАГАДАН, 28 июня. /ТАСС/. Порядка 35% населения Дальнего Востока устраивает доступность медуслуг, сообщила директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова в Магадане на V Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока".

"В целом по Дальнему Востоку только 35% населения удовлетворены доступностью медуслуг", - сказала она.

По словам Михайловой, наиболее высокие показатели удовлетворенности доступностью медицины у жителей Якутии (50%), Чукотки (49%). Нижние строчки в рейтинге занимают Забайкалье, Камчатка и Еврейская автономная область с 34% удовлетворенности по этому критерию.

Он добавила, что лишь 40% населения Дальнего Востока положительно оценивают состояние инфраструктуры и оснащенности медицинских объектов. "Наиболее благоприятная ситуация [отмечается] в Якутии и на Чукотке. Камчатка, Забайкалье и Еврейская автономная область являются аутсайдерами рейтинга", - отметила социолог.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит в Магадане 28-30 июня. Участники - представители региональных и федеральных структур, общественных организаций и научных учреждений - обсуждают меры по повышению рождаемости, увеличению продолжительности жизни дальневосточников с применением международного и отечественного опыта, сохранению кадрового потенциала на Дальнем Востоке. Во второй день предусматривается посещение социальных объектов в Магадане, обмен опытом и проведение семинара для общественных организаций по участию в конкурсе Фонда президентских грантов. В третий день представители 11 регионов ДФО в формате "мозгового штурма" определят наиболее эффективные практики и ключевые проекты по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке.