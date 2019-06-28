{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: около 44% дальневосточников хотят переехать из своего региона

Одной из причин переезда является неудовлетворенность уровнем заработной платы

МАГАДАН, 28 июня. /ТАСС/. Порядка 44% жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) хотят сменить место постоянного проживания. Об этом сообщила директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова в Магадане на V Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока".

"Примерно 44% дальневосточников хотят сменить место постоянного проживания [покинуть свой регион или ДФО в целом]", - сообщила Михайлова. Самые высокие показатели потенциального миграционного оттока у Магаданской области (63%), на Чукотке (58%) и на Камчатке (57%).

Основные причины желания покинуть свой регион - неудовлетворенность уровнем заработной платы, возможностями трудоустройства, комфортностью проживания, уровнем развития здравоохранения.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
При этом, если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно остается на содержании у владельца
Читать полностью