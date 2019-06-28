ВЦИОМ: около 44% дальневосточников хотят переехать из своего региона

МАГАДАН, 28 июня. /ТАСС/. Порядка 44% жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) хотят сменить место постоянного проживания. Об этом сообщила директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова в Магадане на V Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока".

"Примерно 44% дальневосточников хотят сменить место постоянного проживания [покинуть свой регион или ДФО в целом]", - сообщила Михайлова. Самые высокие показатели потенциального миграционного оттока у Магаданской области (63%), на Чукотке (58%) и на Камчатке (57%).

Основные причины желания покинуть свой регион - неудовлетворенность уровнем заработной платы, возможностями трудоустройства, комфортностью проживания, уровнем развития здравоохранения.