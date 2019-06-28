Проект о первоочередном праве малоимущих и неполных семей на детсад внесут в Госдуму

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Законопроект, дающий полномочия региональным властям устанавливать право на прием в детский сад в первоочередном порядке детей из многодетных, малоимущих и неполных семей, а также тех, чей родитель погиб или пострадал в результате теракта, вносится 28 июня в Госдуму. Об этом сообщили ТАСС в комитете Совета Федерации по экономической политике.

Документ, копия которого есть в распоряжении ТАСС, внесет на рассмотрение парламента, как ожидается, глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов.

"Представляется необходимым предусмотреть в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" полномочие субъектов РФ по установлению права на прием в первоочередном порядке в государственные дошкольные образовательные организации региона детей, относящихся к следующим категориям: дети из малоимущих семей; дети из многодетных семей; дети из неполных семей; дети погибшего (умершего), пострадавшего в результате террористического акта", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечает автор, в настоящее время региональные власти лишены возможности определять льготные условия приема в детские сады отдельных категорий лиц. Сенатор отмечает, что на данный момент ряд федеральных законов содержит нормы о первоочередном приеме детей отдельных категорий лиц в дошкольные государственные образовательные организации, в частности законы "О полиции" и "О статусе военнослужащих".