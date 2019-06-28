Авиакомпания "Ангара" обратится в Минтранс, чтобы наградить экипаж после ЧП с Ан-24

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Ангара", при выполнении рейса которой самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, в результате чего погибли пилот и бортмеханик, планирует подать ходатайство в Министерство транспорта РФ о награждении второго пилота и бортпроводника за профессионализм, мужество и героизм, проявленные во время спасения пассажиров, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании.

"Руководство авиакомпании планирует подать ходатайство в Министерство транспорта РФ о награждении бортпроводника Лапуцкой Елены Викторовны и второго пилота Сазонова Сергея Александровича за профессионализм, мужество и героизм, проявленные во время спасения пассажиров", - говорится в сообщении. Сроки подачи обращения не уточняется.

Высокую квалификацию экипажа во время спасательных работ отмечают и сами пассажиры. Как рассказал журналистам в пятницу 43-летний житель Закаменска, вахтовик Евгений Квасов, который после ЧП был госпитализирован в Улан-Удэ, "бортпроводница хорошо, квалифицированно помогала". "Стюардесса при ударе самолета отлетела, но сразу вскочила, пошла открывать запасные выходы. Выводила всех через аварийные выходы", - вспоминает он.

Также авиакомпании сообщила, что семьям погибших она выплатит компенсацию по 1 млн рублей помимо выплат Иркутского отделения Фонда соцстрахования (1 млн рублей), страховой компании АО "Согаз" (до 2,025 млн рублей) и правительства Бурятии (по 500 тыс. рублей).

Отмечается, что по пассажирам также возместят деньги за утраченный багаж - по 23 тыс. рублей. Авиакомпания окажет необходимую помощь в сборе документов для получения страховой выплаты. Проконсультироваться пассажиры могут обратиться по телефону: 8 3952 28 78 30.

Утром 27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Два члена экипажа погибли на месте, за помощью к медикам обратились более 30 человек, четверо, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы. Вечером 27 июня всех четверых санавиацией доставили в Улан-Удэ.