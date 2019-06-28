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Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле россиян

Отмечается, что инициатива создаст условия для введения электронного удостоверения личности

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина. Об этом в пятницу сообщается на сайте кабмина.

"Законопроект формирует правовую основу для создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, а также создаст условия для дальнейшего развития сферы электронных услуг, торговли и сделок, совершенных в электронной форме. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в сообщении.

Проект федерального закона вносит в Госдуму заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. Отмечается, что законопроект также дает определение ряду понятий и создаст условия для введения электронного удостоверения личности.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
Правительство поддержало законопроект о функционировании системы электронной подписи
Документом, в частности, предполагается создание доверенных третьих сторон, которые будут уполномочены проверять такие подписи в электронных документах в фиксированный момент времени
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