Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле россиян

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина. Об этом в пятницу сообщается на сайте кабмина.

"Законопроект формирует правовую основу для создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, а также создаст условия для дальнейшего развития сферы электронных услуг, торговли и сделок, совершенных в электронной форме. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в сообщении.

Проект федерального закона вносит в Госдуму заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. Отмечается, что законопроект также дает определение ряду понятий и создаст условия для введения электронного удостоверения личности.