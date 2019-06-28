{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Осаке

Евросоюз инвестирует в борьбу с изменением климата 25% своего бюджета

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что инвестиции затронут период с 2021 по 2027 год

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Евросоюз намерен инвестировать в борьбу с глобальным изменением климата 25% своего бюджета в 2021-2027 годах. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Осаке глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Европа продолжит лидировать в деле борьбы с глобальным потеплением, как мы это делали в Париже (при подготовке и подписании Парижского соглашения - прим. ТАСС) в 2015 году. Мы инвестируем в климатические усилия 25% долгосрочного бюджета ЕС на следующий семилетний период", - сказал он.

Глава Еврокомиссии также пообещал сделать финансирование устойчивого развития, включая разработку и внедрение энергосберегающих и чистых технологий, центральной частью финансовой системы ЕС в рамках работы по созданию единого финансового рынка Евросоюза.

Юнкер напомнил, что Еврокомиссия приняла программу создания экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году.

Теги
ЯпонияЮнкер, Жан-КлодСаммит G20 в Осаке
Причиной сбоя на Ленинградском направлении ОЖД стала кража более 1,5 тыс. м кабеля
На месте происшествия работают сотрудники полиции
Читать полностью