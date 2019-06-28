Правительство поддержало законопроект о функционировании системы электронной подписи

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи. Об этом в пятницу сообщается на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается закрепить регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в сообщении.

Законопроект вносит в Госдуму заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. Документом усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и их работе. В частности, устанавливается высокий порог собственного капитала центра, а также страховой ответственности его деятельности, сокращается срок аккредитации до трех лет и так далее.

Предполагается также создание доверенных третьих сторон (федеральных органов и организаций), которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки.

Об электронной подписи

Электронная подпись позволяет идентифицировать граждан без личного присутствия и дает им возможность совершать юридически значимые действия в онлайн-пространстве. Для получения электронной подписи гражданину необходимо обратиться в один из аккредитованных удостоверяющих центров, сотрудники которого после проверки личности запишут сертификат и ключи электронной подписи на сертифицированный электронный носитель. Сейчас, как правило, срок действия электронной подписи составляет один год.

Как следует из паспорта нацпроекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства, закон, регулирующий формирование и использование универсальной электронной подписи, должен быть принят до 31 июля 2019 года.

Паспорт нацпроекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.