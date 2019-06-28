Причиной сбоя на Ленинградском направлении ОЖД стала кража более 1,5 тыс. м кабеля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сбой движения поездов в районе станции Сходня в Подмосковье на Октябрьской железной дороге (ОЖД) произошел в пятницу из-за хищения более 1,5 тыс. м кабеля посторонними лицами, сообщила пресс-служба ОЖД.

"Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта с последующим хищением кабеля, отвечающего за нормальную работу устройств СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка - прим. ТАСС), стало причиной нарушения графика движения поездов <...> 28 июня, в 02:40 мск на станции Сходня Октябрьской железной дороги было обнаружено хищение из кабельного колодца 17 кабелей суммарной длиной более 1500 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники приняли меры для безопасного пропуска поездов и восстановления поврежденной инфраструктуры. К 05:40 мск с Ярославского вокзала было оперативно доставлено 1700 метров нового кабеля, организована доставка дополнительного запаса кабеля со станции Решетниково, в 06:00 мск были начаты восстановительные работы.

В пресс-службе добавили, что на Октябрьской железной дороге создан оперативный штаб, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили ОЖД и РЖД, в результате стороннего вмешательства в работу железной дороги было задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва - Санкт-Петербург. Время задержки составляло от 1 до 2,5 часов. Кроме того, задержано три поезда "Сапсан", следующих из Москвы, на время от 25 до 51 минуты. 10 пригородных поездов в сторону Москвы также проследовали с задержкой от 10 мнут до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы - от 40 минут до одного часа. Было отменено девять пригородных поездов на участке Москва - Крюково.

На Ленинградском вокзале Москвы работает девять касс для переоформления и возврата проездных, проведено СМС-информирование пассажиров. На участке запущены дополнительные автобусы по маршрутам Клин - Москва, Подсолнечная - Москва, также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково - Москва. ГИБДД направили дополнительные наряды на станции Крюково, Ховрино и Моссельмаш для регулирования движения автобусов. Совместно с администрациями Москвы и Московской области организован заказ дополнительных автобусов, которые при необходимости будут привлечены к организации перевозок пассажиров.