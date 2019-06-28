Минобрнауки намерено изменить методику распределения бюджетных мест в вузах

ЧИТА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ намерено в ближайшее время изменить методику распределения бюджетных мест в вузах с учетом изменений на рынке труда в каждом из регионов. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

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"Распределение этих цифр [бюджетных мест] по регионам и университетам зависит от различных показателей. Эта методика утверждена, но с учетом динамически меняющихся планов пространственного развития, изменения технологического уклада в эту методику в ближайшее время мы планируем внести изменения, которые бы учитывали более точно задачи рынка труда в субъектах РФ", - сказал Котюков.

По его словам, сегодня те специальности, которые могут быть востребованы на рынке труда через 4-5 лет, должны стать предметом серьезного изучения. "И мы сегодня, распределяя эти цифры приема, должны понимать, что, запуская новую образовательную программу, для ее выпускников будет рабочее место. Это серьезная задача, на которую сейчас работает и министерство", - пояснил министр.

При этом Котюков заверил, что общее число бюджетных мест в вузах сокращаться в ближайшие годы не будет. По его словам, объем госгарантий зафиксирован в законе "Об образовании": за счет средств федерального бюджета могут учиться в вузах не менее 800 человек на 10 тыс. населения в возрасте от 17 до 30 лет.

"Эта гарантия установлена законом. И будет в ближайшие годы ровно так же стабильно обеспечиваться. Вопрос, который может возникать, - необходимость уточнения [этих цифр], исходя из демографической ситуации. Но в ближайшее время сокращение этих цифр не предполагается ни на каком уровне", - отметил Котюков.

В понедельник газета "Известия" сообщила со ссылкой на доклад кабмина Федеральному собранию о политике в сфере образования об "урезании" к 2024 году бюджетных мест в университетах. Из доклада, по данным издания, следует, что количество бюджетных мест в 2020 году сократится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года. Далее этот показатель будет падать на 4% ежегодно и к 2024 году достигнет 432,2 тыс. (518,4 тыс. в 2019 году).