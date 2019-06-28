Очевидцы сообщают о подтоплении подъезда к терминалу B Шереметьево

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глубокая лужа образовалась на участке Лобненского шоссе примерно в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B московского аэропорта Шереметьево. Очевидцы выложили фотографии и видео с места в социальных сетях.

На фотографиях и видео видно, что уровень воды достигает в некоторых местах капота легковых машин. Очевидцы также выкладывают фотографии газели, которая перевозит через лужу людей в открытом кузове.

Через этот участок идет как минимум пять маршрутов общественного транспорта. На сервисе "Яндекс.Карты" видно, что большие автобусы преодолевают лужу, маршрутки у нее разворачиваются. Согласно видео очевидцев, вода проникает в салон автобусов и поднимается людям до щиколоток. Пробка к этому месту в сторону Шереметьево по Лобненскому шоссе достигает 3 км.

В пресс-службе подтвердили, что участок дороги в районе Шереметьево-1 на Лобненском шоссе подтоплен, и движение автомобилей там затруднено. "Для проезда к месту назначения в данном районе на автомобиле рекомендуем использовать альтернативные пути. Для доступа в терминал В пассажирам рекомендовано пользоваться аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом. Поезд в подземном тоннеле курсирует между станциями Шереметьево-2 (терминалы D, E, F, аэроэкспресс) и станцией Шереметьево-1 (Терминал В) в регулярном режиме. Проезд бесплатный. Время в пути - четыре минуты", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Затяжной дождь начался в Московском регионе утром в четверг.