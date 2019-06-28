Сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере могут ввести с 2021 года

АНОСИНО/Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор начнет вводить единый госэкзамен по информатике в компьютерной форме с 2021 года. Об этом в пятницу сообщил глава Рособрнадзора на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ.

"Введение [сдачи ЕГЭ по] информатике на компьютере предполагается через учебный год", - сказал Кравцов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксану Решетникову сообщила, что в процедуру проведения единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) по гуманитарным предметам могут внести изменения, разрешив выпускникам искать информацию в интернете. Это станет возможным при переводе госэкзаменов в электронную форму. По информации издания, также появятся видеофрагменты в экзаменах по естественно-научным дисциплинам. По словам Решетниковой, это позволит создавать задания, где нужно будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что ведомство прорабатывает возможность автоматической генерации индивидуальных заданий ЕГЭ для каждого участника непосредственно в аудиториях для сдачи экзаменов. Такая технология потребует дополнительной отработки технологии, создания защищенных каналов связи и расширения банка заданий ЕГЭ.