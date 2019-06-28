Ушаков: Трамп позитивно отреагировал на приглашение на юбилей Победы в Москве в 2020 году

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп положительно отнесся к приглашению российской стороны принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Первый день саммита G20 в Осаке.

Первый день саммита G20 в Осаке. Онлайн

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия-24" на полях саммита Группы двадцати.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая следующего года. Президент США отреагировал очень позитивно", - сказал представитель Кремля.

"В этой связи был разговор о том, какая страна сколько потеряла в годы [Второй мировой] войны, чья роль была решающей, был отмечен вклад советского народа в эту победу", - добавил Ушаков.

Встреча Путина и Трампа в пятницу на полях саммита "двадцатки" продлилась 1 час 20 минут. Открывая ее, оба лидера отметили, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось немало.