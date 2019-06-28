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Ушаков: Трамп позитивно отреагировал на приглашение на юбилей Победы в Москве в 2020 году

Ранее на полях саммита G20 состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома
Помощник президента РФ Юрий Ушаков Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп положительно отнесся к приглашению российской стороны принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия-24" на полях саммита Группы двадцати.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая следующего года. Президент США отреагировал очень позитивно", - сказал представитель Кремля.

"В этой связи был разговор о том, какая страна сколько потеряла в годы [Второй мировой] войны, чья роль была решающей, был отмечен вклад советского народа в эту победу", - добавил Ушаков.

Встреча Путина и Трампа в пятницу на полях саммита "двадцатки" продлилась 1 час 20 минут. Открывая ее, оба лидера отметили, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось немало.

Теги
СШАРоссияУшаков, Юрий ВикторовичТрамп, ДональдСаммит G20 в ОсакеВстреча Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке
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