Трамп сравнил ажиотаж вокруг встречи с Путиным с вручением "Оскара"

ТАСС, 28 июня. Президент США Дональд Трамп сравнил обстановку на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Осаке с вручением премии "Оскар". Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC .

Первый день саммита G20 в Осаке.

Первый день саммита G20 в Осаке. Онлайн

"Это как [вручение премии] Американской академии киноискусств", - сказал американский президент Путину, позируя перед камерами в преддверии встречи. Также он заявил, что для него "большая честь" находиться с российским лидером на G20.

На полях саммита, который проходит в Осаке 28-29 июня, Путин проведет около десятка двусторонних встреч, а также полноформатные переговоры с хозяином саммита, премьер-министром Японии Синдзо Абэ.