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Трамп сравнил ажиотаж вокруг встречи с Путиным с вручением "Оскара"

Глава Белого дома отметил, что для него большая честь находиться с российским лидером на G20
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Susan Walsh

ТАСС, 28 июня. Президент США Дональд Трамп сравнил обстановку на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Осаке с вручением премии "Оскар". Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC.

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"Это как [вручение премии] Американской академии киноискусств", - сказал американский президент Путину, позируя перед камерами в преддверии встречи. Также он заявил, что для него "большая честь" находиться с российским лидером на G20.

На полях саммита, который проходит в Осаке 28-29 июня, Путин проведет около десятка двусторонних встреч, а также полноформатные переговоры с хозяином саммита, премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдСаммит G20 в ОсакеВстреча Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке
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