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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Карлос Гон отменил пресс-конференцию

Причины такого решения пока не сообщаются

ОСАКА, 28 июня. /ТАСС/. Находящийся под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон отменил пресс-конференцию, которая должна была состояться в пятницу. Об этом сообщили в токийском Клубе иностранных журналистов, где должно было пройти мероприятие.

О причинах такого решения не сообщается. Ранее в 2019 году Гон уже намеревался дать пресс-конференцию и даже назначил дату проведения, однако был повторно арестован по новым обвинениям.

Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые арестованный не признает.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда.

Теги
ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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