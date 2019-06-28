В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП в пьяном виде

Согласно новому закону, если такое деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, в случае гибели человека - от пяти до 12 лет лишения свободы, если погибли двое и более лиц - от восьми до 15 лет заключения.

Кроме того, законом вносится изменение в статью 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"). Ее действие распространяется на частных лиц, управляющих легкими воздушными судами или маломерными водными судами. В случае нарушения ими правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, в результате чего по неосторожности был нанесен тяжкий вред здоровью человека либо причинен крупный ущерб, максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы. Если данное деяние повлекло по неосторожности смерть человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также законом вносятся изменения и в статью 15 "Категории преступлений" УК РФ. В соответствии с ними к категории преступлений средней тяжести относятся неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы, а неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы, относятся к категории тяжких преступлений.