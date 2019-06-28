Движение в сторону Шереметьево перекрыто из-за подтопления

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В связи с продолжительными ливневыми дождями в ночь на 28 июня, затруднено движение автотранспорта из города Лобни в сторону Ленинградского шоссе в районе Шереметьево 1 - на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе образовалось подтопление. Данные автодороги являются подъездными путями к международному аэропорту Шереметьево. Движение автотранспорта перекрыто сотрудниками ГИБДД", - сообщила пресс-служба.

Дорожные службы устраняют последствия. Точная причина подтопления будет выявлена после обследования ливневой канализации.

В пресс-службе министерства рекомендуют использовать альтернативные пути, в частности объезд через деревню Носово.

Ранее сообщалось об образовании глубокой лужи на участке Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B аэропорта Шереметьево. Пробка к этому месту в сторону Шереметьево по Лобненскому шоссе достигает 3 км.