Европейский университет не получил решения по аккредитации образовательных программ

ТАСС, 28 июня. Европейский университет в Санкт-Петербурге не получил от Рособрнадзора решения по аккредитации своих образовательных программ, которого ожидали к 25 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы не получили никакого решения, срок по нашим подсчетам истекал 25 июня", - сказали в пресс-службе.

Европейский университет - частный магистерский и аспирантский вуз, организованный в 1994 году. Образовательное учреждение не имело лицензии с июля 2017 года по лето 2018 года.

В апреле 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приняла для рассмотрения по существу заявку Европейского университета в Санкт-Петербурге на аккредитацию образовательных программ. Выездная аккредитационная экспертиза прошла в мае.