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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

В Росрыболовстве рассказали о состоянии выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток и белух

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков сообщил, что косатки ушли на 140 км от точки выпуска, животные находятся в нормальном состоянии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Косатки и белухи из приморской бухты Средней, которые были выпущены в четверг в море в Сахалинском заливе, чувствую себя нормально. Об этом сказал во время пресс-конференции в ТАСС руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

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"Могу сказать, что сейчас, согласно тем данным, которые у нас есть, косатки уже ушли на 140 км от точки выпуска. Белухи уже тоже ушли от точки выпуска и находятся пока в нормальном состоянии, то есть они двигаются и перемещаются", - сказал он.

По словам Шестакова, более подробная информация будет предоставлена специалистами на следующей неделе. "Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проведут полную пресс-конференцию, покажут все заснятые видеоматериалы", - добавил глава Росрыболовства.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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