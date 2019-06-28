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Мобильное приложение для наблюдателей за выборами создадут в Москве

Оно поможет обеспечить коммуникацию наблюдателей от Общественной палаты со штабом по контролю за ходом выборов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение создадут в Москве для обеспечения связи между наблюдателями на выборах в Мосгордуму и штабом в Общественной палате. Об этом сообщил в пятницу член Общественной палаты Москвы, зампред комиссии палаты по технологиям "умного города" Владимир Чернецкий.

"Мы в рамках нашей комиссии по технологиям решили, что должна быть реализована технологическая платформа в виде мобильного приложения, которое обеспечит коммуникацию наблюдателей от Общественной палаты Москвы со штабом по контролю за ходом выборов. Это приложение будет поддерживать наблюдателей в решении задач", - сказал Чернецкий.

Он уточнил, что в приложении будут передаваться сведения о ходе голосования, его промежуточные и финальные итоги, сообщения о нарушениях и жалобах, итоговые данные по протоколам.

Чернецкий добавил, что уже поступило более 3 тыс. заявок от желающих войти в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы на выборах в Мосгордуму. Предполагается, что всего их будет около 5 тыс.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.

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