Минобрнауки: система оценки национальных исследовательских университетов будет изменена

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Оценка работы вузов, которым присвоена категория "национальный исследовательский университет" (НИУ), будет скорректирована с учетом целей нацпроектов "Наука" и "Образование". Соответствующее решение было принято на заседании Совета по оценке эффективности реализации программ развития НИУ, сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки РФ.

"В ходе обсуждения члены Совета сошлись во мнении, что система оценки нуждается в корректировке с учетом целей нацпроектов "Образование" и "Наука" и более значимом акценте на результатах научной и инновационной деятельности НИУ. Совет рекомендовал Минобрнауки провести дополнительную верификацию данных, предоставленных НИУ в отчетах о реализации программ развития, с учетом данных мониторинга эффективности деятельности вузов, а также провести детальный анализ причин недостижения отдельными университетами плановых показателей", - говорится в сообщении.

НИУ - категория, присваиваемая на конкурсной основе. Главная цель таких университетов - организовать не только эффективный процесс обучения, но и провести его интеграцию с научными исследованиями. В настоящее время к НИУ отнесено 29 вузов. В них обучается 12% всех российских студентов, по программам магистратуры - почти 20%. Кроме того, более 40% иностранных научно-педагогических работников, занятых в системе высшего образования, трудятся в НИУ.

"Именно эти вузы во многом обеспечивают присутствие России в глобальных рейтингах университетов, в том числе и в высших диапазонах как институциональных, так и предметных рейтингов", - сказала председатель Совета, заместитель главы Минобрнауки Марина Боровская, отметив значительный вклад национальных исследовательских университетов в развитие системы высшего образования.

Действие программ развития 14 национальных исследовательских университетов уже завершилось, а у остальных срок истекает в текущем году. Дальнейшее развитие сети национальных исследовательских университетов предусмотрено в рамках нацпроекта "Образование", при этом до конца 2020 года должен быть разработан и внедрен механизм присвоения и регулярного подтверждения присвоенной категории "национальный исследовательский университет".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.